Первая жертва: в Литве от коронавируса умер человек

От Covid-19 умерла 83-летняя женщина, которая лечилась от вируса в больнице Укмерге. Она умерла утром в пятницу.

У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусом в больнице, где работал инфицированный врач.

Позднее выяснилось, что заболевший врач работал в нескольких местах - больнице Укмерге, отделе неотложной помощи Каунасской клиники и консультирующим врачом в вильнюсской клинике Kardiolita.

В больницу была вызвана полиция, которая дальнейшую работу направила государственной службе судмедэкспертизы.