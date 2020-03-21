Сб, 21.03.2020
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Первая жертва: в Литве от коронавируса умер человек

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В субботу, 21 марта, от коронавируса в Литве умер человек, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Lrytas.

От Covid-19 умерла 83-летняя женщина, которая лечилась от вируса в больнице Укмерге. Она умерла утром в пятницу.

У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусом в больнице, где работал инфицированный врач.

Позднее выяснилось, что заболевший врач работал в нескольких местах - больнице Укмерге, отделе неотложной помощи Каунасской клиники и консультирующим врачом в вильнюсской клинике Kardiolita.

В больницу была вызвана полиция, которая дальнейшую работу направила государственной службе судмедэкспертизы.

По последним данным, в Литве всего коронавирусом заразились уже 69 человек.

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