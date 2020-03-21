Латвийский сейм временно разрешил торговать алкоголем в интернете

Латвийский сейм в условиях режима чрезвычайной ситуации или во время распространения Covid-19 разрешил приобретать в интернете и алкоголь, сообщает агентство LETA.
Закон позволяет, используя дистанционный договор, реализовывать акцизные товары, за исключением табачных изделий и использующихся в электронных сигаретах жидкостей. Кроме того, запрещено продавать алкоголь лицам младше 18 лет, а также запрещено продавать его с 22 до 9 часов.
Министерство финансов подтвердило, что на время режима чрезвычайной ситуации алкогольные напитки можно будет продавать и в интернете, чтобы способствовать самоизоляции людей.
Кроме того, такое решение принято для поддержке малых виноделен в чрезвычайной ситуации.
Минфин акцентировал, что поставщикам нужно будет убеждаться, что покупателю минимум 18 лет, а заказ и доставку алкогольных напитков можно производить только в установленное время - с 8 до 22 часов. За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф.