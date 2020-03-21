Латвийский сейм временно разрешил торговать алкоголем в интернете

Закон позволяет, используя дистанционный договор, реализовывать акцизные товары, за исключением табачных изделий и использующихся в электронных сигаретах жидкостей. Кроме того, запрещено продавать алкоголь лицам младше 18 лет, а также запрещено продавать его с 22 до 9 часов.

Министерство финансов подтвердило, что на время режима чрезвычайной ситуации алкогольные напитки можно будет продавать и в интернете, чтобы способствовать самоизоляции людей.

Кроме того, такое решение принято для поддержке малых виноделен в чрезвычайной ситуации.