В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек

Италия в пятницу сообщила о рекордных 627 случаях смерти от коронавируса. Общее число жертв заболевания в стране превысило 4000 человек, пишет Postimees.
В общей сложности в Италии скончались уже 4032 человека. Коронавирус выявлен у 47 021 человек.
Предыдущий рекорд по числу смертей был установлен в Италии в среду, когда умерло 475 человек.
На Италию с 60 миллионами жителей приходится 36,6 процента случаев смертей от коронавируса во всем мире. За последние три дня погибло более 1500 человек.
Суточная смертность в Италии выше, чем была в Китае на пикеэпидемии в Ухане и его окрестностях.
По словам Маттео Бассетти, врача больницы Сан-Мартино, правительство, вероятно, не знает, сколько людей заразилось.
«Вокруг так много людей, которые заражены вирусом и могут заразить других. Это число в 40000 может на самом деле быть в сто раз выше », - сказал Бассетти местному агентству новостей AGI.