В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек

В общей сложности в Италии скончались уже 4032 человека. Коронавирус выявлен у 47 021 человек.

Предыдущий рекорд по числу смертей был установлен в Италии в среду, когда умерло 475 человек.

На Италию с 60 миллионами жителей приходится 36,6 процента случаев смертей от коронавируса во всем мире. За последние три дня погибло более 1500 человек.

Суточная смертность в Италии выше, чем была в Китае на пикеэпидемии в Ухане и его окрестностях.

По словам Маттео Бассетти, врача больницы Сан-Мартино, правительство, вероятно, не знает, сколько людей заразилось.