Лицо недели: капитан, который вернул своих

Проходя по палубе судна перед началом эвакуационного рейса, он совершенно спокоен. Хотя известно, что этот круиз будет особенным и привлечет к себе внимание, капитан скромно говорит: «Я всего лишь делаю свою работу».

Представляю, если бы я был в похожей ситуации в Соединенных Штатах - тогда из уст капитана я, очевидно, мог бы услышать что-то, что эстонец назвал бы рыбацкими сказками. Но Алласт не произносит никаких громких слов.

В Эстонии вряд ли найдется много людей, которые слышали бы о Пеэтере Алласте до вчерашнего дня. Его имя, вероятно, осталось бы только в архивах морской истории Эстонии, если бы жизнь пошла иначе - если бы смертельный вирус не распространился, если бы Польша не закрыла свои границы, если бы Министерство иностранных дел на заказало рейс и не выбрало для него судно Romantika.

"Когда позвонили, это было большим сюрпризом", - сказал Алласт. Для него вопрос вообще не стоял: несмотря на все риски, миссию нужно было принять и довести до конца.

Самое сильное возбуждение было заметно на автомобильной палубе: прежде чем людей запустили на борт в маленьком немецком городке Засниц, была сделана коллективная фотография. "Теперь наш звездный час!" - крикнул один из самых громких мужчин в команде. При поддержке команды и капитана началось путешествие в Ригу.

Им удалось вернуть домой около 500 эстонцев, латышей, литовцев, русских, украинцев и представителей других национальностей, оказавшихся в ловушке в Европе.

«Все, кто хотел, попали на борт. Мы перевезли всех», - сказал капитан Алласт. В сложных глобальных кризисных ситуациях политике и идеологиям нет места. Важны человеческие качества и совместная работа. Украинцы, которые пришли встретить своих друзей, развернули в Рижском порту украинский флаг; прибывшие в Икла в сопровождении полицейского эскорта эстонцы устали, но были счастливы - наконец-то дома!

Капитан и команда не сделали в этом 50-часовом рейсе практически ничего такого, чем им не приходилось заниматься в обычный рабочий день - им пришлось заполнять документы, руководить экипажем, совершать маневры в порту и взаимодействовать с людьми. Но для сотен людей, которые сбежали из западноевропейской ловушки в Прибалтику, эти действия были особенными - благодаря ним они смогли добраться домой до своих близких.

Сейчас, во времена кризиса, становится особенно ясным то, что часто упускается из виду в повседневной жизни из-за своей самоочевидной природы: вклад каждого человека имеет решающее значение для функционирования общества как машины. Но сейчас ставки намного выше из-за рисков, связанных с действиями среди людей. Даже при наличии защитной маски можно заразиться при неудачном стечении обстоятельств.