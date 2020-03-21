Графики работы общественного транспорта в Таллинне могут существенно урезать

По словам вице-председателя фракции «Отечества» Кайдо Кукка, доступность общественного транспорта должна поддерживаться даже в чрезвычайных ситуациях, но, поскольку спрос на услуги значительно упал, нет смысла водить пустые автобусы по городу.

«Мы должны мыслить рационально. В сложившейся ситуации жители Таллинна не ездят на общественном транспорте, как обычно, поэтому сжигать городские деньги нет смысла. Учитывая трудные времена для экономики Эстонии и снижение налоговых поступлений, город должен подумать о будущем и найти временные сбережения», - сказал Кукк.

По словам члена фракции "Отечество" Прийта Пярна, город должен вести себя ответственно с деньгами налогоплательщиков.