Графики работы общественного транспорта в Таллинне могут существенно урезать

Фракция "Отечества" в горсобрании Таллинна предложит городской управе временно сократить количество рейсов общественного транспорта в Таллинне, так как спрос на эту услугу значительно снизился из-за распространения коронавируса, пишет Postimees.
По словам вице-председателя фракции «Отечества» Кайдо Кукка, доступность общественного транспорта должна поддерживаться даже в чрезвычайных ситуациях, но, поскольку спрос на услуги значительно упал, нет смысла водить пустые автобусы по городу.
«Мы должны мыслить рационально. В сложившейся ситуации жители Таллинна не ездят на общественном транспорте, как обычно, поэтому сжигать городские деньги нет смысла. Учитывая трудные времена для экономики Эстонии и снижение налоговых поступлений, город должен подумать о будущем и найти временные сбережения», - сказал Кукк.
По словам члена фракции "Отечество" Прийта Пярна, город должен вести себя ответственно с деньгами налогоплательщиков.
«Годовой расход топлива для городского транспорта составляет около 25 миллионов евро. Нет смысла держать пустые автобусы на маршрутах. Если сократить количество отправлений на одну треть до окончания чрезвычайной ситуации, люди смогут совершать необходимые поездки, но расходы города будут значительно снижены. Высвободившиеся средства могут быть использованы для поддержки предпринимательства или для компенсации убытков, вызванных снижением продаж билетов», - сказал Пярна.