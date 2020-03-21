Хотите, сидя дома, лучше сосредоточиться на работе? Ешьте это!

По результатам исследований, проведенных учеными Иллинойского университета, одно съеденное в день авокадо помогает людям лучше сосредоточиться, передает Kodustiil.
Исследователи провели эксперимент с участием 80 человек, пишет msn.com. Люди были разделены на две группы - первая группа должна была есть по одному авокадо каждый день в течение двенадцати недель, а вторая группа не ела авокадо.
Авокадо имеет высокое содержание лютеина, пищевой краситель природного происхождения, который, как считается, оказывает положительное влияние на деятельность мозга. Исследования, опубликованные в Международном журнале психофизиологии, посвящены воздействию лютеина.
В конце испытательного периода было обнаружено, что группа, которая потребляла авокадо ежедневно, показала лучшие результаты в контрольном тесте на сосредоточенность, чем группа, которая не ела авокадо.
Найма Хан, которая возглавляла исследование, сказала, что влияние авокадо на способность сосредотачиваться еще предстоит изучить. Хан не исключает, что этому могут способствовать и другие питательные вещества, содержащиеся в авокадо.