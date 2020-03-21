Хотите, сидя дома, лучше сосредоточиться на работе? Ешьте это!

Исследователи провели эксперимент с участием 80 человек, пишет msn.com. Люди были разделены на две группы - первая группа должна была есть по одному авокадо каждый день в течение двенадцати недель, а вторая группа не ела авокадо.

Авокадо имеет высокое содержание лютеина, пищевой краситель природного происхождения, который, как считается, оказывает положительное влияние на деятельность мозга. Исследования, опубликованные в Международном журнале психофизиологии, посвящены воздействию лютеина.

В конце испытательного периода было обнаружено, что группа, которая потребляла авокадо ежедневно, показала лучшие результаты в контрольном тесте на сосредоточенность, чем группа, которая не ела авокадо.