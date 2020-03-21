В Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, 14 госпитализированы
По состоянию на утро 21 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, из которых 50 — это люди в возрасте 60 и старше. За сутки было сделано 308 тестов, 23 из которых оказались позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 2812 тестов.
У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы, госпитализированы 14 человек. На данный момент никто не нуждается в интенсивном лечении.
На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. В день лаборатории способны проверить 500-600 проб.
Вчера в нескольких городах открылись drive-in пункт для взятия проб на коронавирус.
Новая информация о тестировании на коронавирус в Эстонии. Смотрите здесь.
При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.
Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождать звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.
При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247. При ухудшении состояния здоровья (затрудненном дыхании или нехватке воздуха) нужно звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.