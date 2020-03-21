Снижение налогов, кризисные пособия, временная национализация: бизнесмены ищут пути спасения

Городские власти спросили предпринимателей Тарту и Тартуского уезда, в чем заключаются основные проблемы, связанные с кризисной ситуацией, и какая помощь им нужна больше всего. 396 компаний ответили на открытый опрос.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, секторы гостиничных услуг и общественного питания, оптовой и розничной торговли и обслуживания находятся под большим давлением. «Некоторые компании на сегодня приостановили обслуживание из-за отсутствия спроса, а сотрудники были отправлены в краткосрочные отпуска. Предприятия должны компенсировать зарплату сотрудникам на период, когда они из-за закрытия предприятия не могли выполнять своб работу, а также платить государственные налоги, арендную плату и коммунальные услуги», - написал мэр в письме правительству.

В письме указаны четыре предложения предпринимателей, которые смягчили бы ситуацию.

1. Государственная поддержка для компенсации заработной платы отстраненных от работы сотрудников. Предприниматели ожидают помощи государства по выплате заработной плату работникам по итогам первого, уже утвержденного пакета помощи, то есть, с июня 2020 года. Необходимо также учитывать тех работников, которые потеряли работу, а также предпринимателей, которые в настоящее время работают по догову поручения или как частные-лица предприниматели. Им также нужна 70-процентная государственная поддержка для компенсации заработной платы из-за вынужденного отпуска.

2. Значительное снижение или приостановление налогов (налоги на рабочую силу, налог с оборота, налог на дополнительные льготы) до окончания кризисной ситуации. Предприятия предлагали снизить, приостановить или перенести налоги на срок не менее шести месяцев. Предприниматели хотят значительного снижения налогов на рабочую силу и налог с оброта во время кризиса, а также в период восстановления после кризиса. В случае налогов на рабочую силу компании хотели бы освобождения от уплаты налогов или оотсрочки выплаты процентов до тех пор, пока экономическая ситуация не нормализуется, т.е. в течение как минимум шести месяцев или даже до конца 2020 года. Освобождения от уплаты налога с оборота предприниматели также хотят до тех пор, пока экономическая ситуация не нормализуется в течение по крайней мере шести месяцев или до конца года. Необходимо освободить гостиницы и рестораны от налога с оборота и отменить налог на спецльготы для предприятий общепита до конца года, чтобы стимулировать внутреннее потребление.

3. Предоставление оборотного кредита или денежного пособия. Предприниматели хотели иметь возможность подать заявку на получение оборотного кредита или финансового пособия для покрытия своих ежемесячных постоянных расходов, пока экономическая ситуация не нормализуется, то есть в течение по крайней мере двух-трех месяцев. Компенсация прямых затрат и потери дохода, связанных с отменой мероприятия в связи с чрезвычайным положением в стране, важна не только для культурных и спортивных мероприятий, но и других крупных мероприятий.

4. Государственная помощь в коммуникации с зарубежными странами для нормализации торговых потоков (соглашение о транзитном коридоре с правительствами иностранных государств). Прдеприятия секора обрабатывающей промышленности в качестве вызывающих озабоченность тем привели задержки в перемещении товаров на границе (в частности, на латвийско-польской границе). Задержки мешают поставкам сырья для производства и экспорту готовой продукции.

Предприниматели выдвинули и несколько других предложений, которые городские власти также направили правительству. Например, предложение о покупке государственного участия в предприятиях, с тем, чтобы в течение трех лет после кризиса предприниматель мог выкупить государственный пакет акций. Также предлагается отменить обязательство платить минимальный социальный налог при работе неполный рабочий день. Предполагается направить четкое сообщение спонсируемым государством культурным предприятиям о том, что в исключительных случаях предоставленные гранты могут продолжать использоваться для выплаты заработной платы, арендной платы и других аналогичных расходов, которые не могут быть приостановлены. Кроме того, сектор индустрии красоты должен быть классифицирован как наиболее пострадавший.