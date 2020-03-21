На тестирование на коронавирус - с сумкой для покупок? Плохая идея!

Тыну Вельт, глава медицинского центра Qvalitas, сказал, что первый день процесса отбора образцов прошел гладко, но в этом нет ничего странного, поскольку мощность центра составляет до 150 проб в день, а число обратившихся было в несколько раз меньше.

«Вчера еще был пробный день, настоящая необходимость прояснится в начале недели, когда семейные врачи начнут прием Они не работают большую часть выходных», - сказал Вельт.

Он отметил одну неприятную тенденцию: часть людей приходила на тестирование прямиком из магазина, что, по его оценке, совсем не разумно.

Стоит помнить, что на тестирование семейный врач может направить людей с признаками болезни.

Из проблем также стоит отметить то, что некоторые люди пришли на тестирование пешком, но все они были отправлены обратно. Правило простое: если нет машины, чтобы приехать сдавать пробу, нужно вызывать медицинскую бригаду для отбора проб.

«Может показаться хорошей идеей прогуляться пешком в Аннелинна, но отсюда может прийти в голову и идея сесть на автобус, - сказал Вельт. - Но кто то хочет это контролировать? В конце концов, цель - сократить социальные контакты».