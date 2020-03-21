Скучно дома? ⟩ Займитесь уборкой - хорошо помогает в домашнем заточении

Приводя в порядок окружающее пространство, мы упорядочиваем свое прошлое. Осознаем, что действительно важно в нашей жизни, а что нет. Понимаем, что необходимо доделать, а что следует оставить за плечами.

К весенней уборке стоит подходить с этой же точки зрения. Сначала избавиться от ненужного — того, что не доставляет удовольствия и больше не пригодится. А после организовать правильное хранение.

Важно продумать, как разместить теплые вещи так, чтобы в шкафу хватило места для вещей нового весеннего сезона. Воспользуйтесь следующими советами.

Используйте коробки с крышкой разных размеров — для хранения теплых вещей, спортивной одежды, подушек, одеял и того, что вы редко используете.

Заполните коробки, наклейте этикетки с надписями и уберите на хранение на верхние полки.

Носки, ремни, украшения будут всегда в порядке, если в ящиках комода разместить их в контейнерах с ячейками или разделителями.

Хранить обувь удобнее всего в прозрачных коробках, чтобы видеть, какая пара внутри. Если коробка непрозрачная, то можно наклеить фотографию обуви — так будет проще найти нужную пару в следующем сезоне.

Разномастные вешалки вносят дисгармонию в организацию шкафа. Замените их на тонкие плечики с бархатистым нескользящим покрытием: они экономят пространство, и одежда с них не спадывает.

Используйте специальные навесные чехлы для хранения сумок, обуви и аксессуаров.

Размещайте одежду от тяжелого к легкому, от длинного к короткому, от темного к светлому.