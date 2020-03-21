Глава топливной сети: обвинения в жадности в наш адрес неуместны

За прошедшую неделю топливные компании стали объектами суровой критики. Общественность, потребители и политики спрашивают их, почему, если цены на нефть за две недели существенно упали, цены на бензоколонках все еще так высоки? Политики от пратии EKRE Мартин Хельме и Хенн Пыллуаас даже угрожали топливным компаниям государственным ценовым лимитом, который может быть введен в чрезвычайной ситуации.

Глава Circle K считает стрелы критики неуместными. Она объяснила, что сети заправок во время кризиса должны оказывать жизненно важную услугу, снабжая людей и предприятия моторным топливом.

«Наши станции открыты для тех, кто предоставляет другие жизненно важные услуги. Это очень дорого, если сравнить ожидаемый оборот с сегодняшней реальностью, где продажи упали на треть за неделю», - сказала Кай Реало.

По ее словам Circle K не может подобно ресторанам закрыть все заправочные станции, у которых нет клиентов, за одну неделю, чтобы сэкономить расходы. «Цены на нефть упали, но Circle K продает не нефть, а моторное топливо. Если большинство сотрудников офисов переходит на домашнюю работу, мы не продаем кофе, хот-доги или жвачки, которые вместе составляют очень значительную часть нашего оборота. Не говоря уже о бензине».

Как поставщик жизненно важных услуг Circle K должен держать свои автозаправочные станции открытыми даже во времена кризиса. «Сегодня многие компании в Эстонии, Европе и мире понесли убытки не из-за ненадлежащего ценообразования, а из-за обусловленного падением спроса снижения оборота. Помимо снижения товарооборота, продавец топлива должен обеспечить безопасность своих сотрудников, что требует значительных усилий и дополнительных затрат », - отметила она.