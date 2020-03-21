Эстонка в Париже: мы оказались в заточении в собственных домах, выйти можно только со справкой

В понедельник правительство Франции в связи с распространение коронавируса объявило по всей стране карантин — это перевернуло привычную жизнь в столице страны с ног на голову. Достопримечательности и улицы Парижа опустели. Весенний Париж стал городом-призраком.

Проживающая и работающая последние три года в Париже Кадри поделилась с Postimees своим опытом и наблюдениями о чрезвычайном положении во Франции.

«На данный момент в стране более 12 600 человек, которые заражены коронавирусом. Ситуация очень серьезная и президент Макрон объявил вирусу войну», - рассказывает Кадри. Несмотря на напряженную атмосферу, по словам Кадри, французы сохраняют спокойствие и смогли обуздать свой темперамент — карантину сопротивляться не стали.

Улицы Парижа пустуют. ФОТО: Louise MERESSE/SIPA/Louise MERESSE/SIPA/Scanpix

Кадри находится на карантине уже с прошлой недели. Хотя Кадри пытается сохранять позитивный настрой, она признает, что постоянно испытывает небольшое беспокойство. «К счастью, у меня есть возможность работать дома. Я стараюсь как можно больше времени посвятить различным хлопотам и не думать много о чрезвычайной ситуации. Честно говоря, не хочу смотреть новости — я только начинаю волноваться», — описывает жизнь в карантине Кадри.

«На самом деле жизнь в Париже была сильно нарушена уже с декабря. В эстонских новостях можно было прочитать, как желтые жилеты и профсоюзы воевали против пенсионной реформы президента», — говорит Кадри, добавляя, что вспышка вируса, как минимум на данный момент, отложила этот законопроект в дальний ящик.

О карантине и реальной жизни Кадри говорит, что передвижение людей по улицам серьезно усложнено. Хотя передвижения ограничены, по словам Кадри, они пока еще совсем не запрещены. Для того, чтобы выйти из дома, нужно взять с собой выданную правительством справку о выходе из дома. «Государство прислало всем справки, которые надо распечатать, заполнить и при выходе из дома можно взять с собой. Причин для выхода из дома пять — работа, совершение важных покупок или использование услуг, визит к врачу, занятия спортом в пределах своего квартала и по семейным причинам», — объясняет Кадри и присылает скриншот данной справки. На справке надо указать свое имя и место проживания, а так же одну из пяти причин.

Справка о чрезвычайном выходе из дома. ФОТО: Ekraanitõmmis

«Без справки передвижения запрещены. При отсутствии справки предусмотрен штраф от 135 до 375 евро. В новостях говорят, что на данный момент уже выписано более четырех тысяч штрафов», — рассказывает Кадри, добавляя, что наличие справки выборочно проверяют полицейские.

По словам Кадри, одной из причин, почему Франция ввела относительно строгий карантин, является то, что в воскресенье в стране был теплая весенняя погода, которая подтолкнула толпы людей выйти на улицы. Поскольку бары, кафе и музеи из-за чрезвычайного положения закрыты, люди массово собрались в парках и других общественных местах. «Премьер-министр сказал в новостях, что он очень разочарован в жителях Парижа», — объясняет Кадри решение правительства Франции объявить карантин.

«Теперь говорят даже об ужесточении карантина. Хотя большинство людей смирились с ситуацией, все-таки некоторые считают, что их это не касается. Всего несколько дней назад, берега Сены были переполнены людьми, поскольку все они якобы занимались спортом», — говорит Кадри. Помимо толп на берегах Сены, у отцов города есть и другие проблемы. Кадри упоминает о проблеме бездомных и лагерей мигрантов — ни город, ни правительство не могут найти для них решения. По словам Кадри, чиновники обещали заняться этой проблемой.

В Париже еще не нашли решение проблемы бездомных и иммигрантов. ФОТО: Joel saget/AFP/Scanpix

Дни в карантине Кадри проводит дома за усердной работой, но уже вечер первого дня приобрел неожиданный поворот. «У моих соседей раздался громкий крик. Ужасно — сосед напал на свою жену! Она выбежала на улицу и стала кричать о помощи, я вызвала полицию. Это был только первый день карантина», — рассказывает Кадри.

За все это время Кадри вышла из дома только несколько раз. «В субботу по работе ходила в другую часть города. Поскольку я не осмелилась ехать на метро, вызвала такси. Скажем так, эта поездка прошла непривычно быстро», — описывает передвижение по улицам Парижа Кадри. В пять часов вечера Кадри шла в прачечную по непривычно пустынной улице. «Возникает такое жуткое чувство. Мимолетом я видела несколько передвигающихся в одиночку людей. Свой родной двор я больше не узнаю», — говорит Кадри и присылает несколько фотографий пустых улиц.

Также как и эстонцев, жителей Парижа настигло продовольственное безумие. Походы в продуктовый магазин превратились в курс по выживанию. Поэтому Кадри решила ходить в магазин только по крайней необходимости. «Честно говоря, особо не хочется ходить в магазин. В понедельник в продуктовом магазине творился дурдом! Перед магазином были сотни людей, которых больше не пускали внутрь. Даже в пекарню длинные очереди и в них людям надо стоять минимум на расстоянии метра друг от друга», — рассказывает Кадри.

Пополнение запасов продуктов не единственная вещь, которая объединяет жителей Парижа. Они также благодарят отважных медработников. «Люди собираются возле окон своих домов и аплодируют. К этому мероприятию люди активно присоединяются», — говорит Кадри и присылает в редакцию Postimees короткое видео, как в ее родном районе жители благодарят медиков.

В те редкие моменты, когда Кадри включает телевизор, она заметила интересную деталь. «Необычно то, что некоторые тележурналисты работают дома и делают репортажи из своей комнаты», — рассказывает Кадри о жизни французских СМИ.

Из дома прямые эфиры, например, ведет тележурналист Томас Легранд.

На данный момент карантин объявлен на две недели, но Кадри считает, что он продлится дольше. «Уже сейчас на самом деле говорят о закрытии берегов Сены. Лидер оппозиции Марин Ле Пен требует полного запрета на передвижения ночью, но министр внутренних дел заверил, что сейчас этот вариант не рассматривается», — говорит Кадри.

Она также отмечает, что французские врачи делают все возможное, чтобы получить контроль над ситуацией, но заболевших становится только больше и мест в больницах не хватает. Поэтому Кадри обращается ко всем — оставайтесь дома и будьте здоровы.