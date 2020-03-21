Прачечная, кафе, гостиница: все больше фирм сообщают о грядущих сокращениях работников

Турбюро, прачечная, кафе, гостиница и транспортная компания - все они оказались под воздействием кризиса, начало которому положила выспушка коронавируса. Всем этим компаниям пришлось сокращать персонал. На сегодняшний день сообщается о коллективных увольнениях 42 человек.

Пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кооль уточнил, что хотя первоначальные объявления о сокращенияъ действительно поступили, у компаний все еще есть время передумать и, по возможности, найти другие решения. Если возможности удержать на плаву не найдутся, компания передаст еще одно сообщение. Тогда уже вопрос будет решенным, и люди лишатся работы.

Хотя завершение деятельности трагично для любого владельца бизнеса, в глобальной картине сокращение 42 человек не назвать сильным ударом. Тем более что Касса по безработице пытается общаться с компаниями и оказывать им помощь. Например, многие компании, которые хотят начать сокращения, могут использовать субсидию на заработную плату. Она предусматривает, что компании, находящейся в затруднительном положении, выплачивается 70 процентов от заработной платы работника в течение двух месяцев.

Насколько высоким может стать уровень безработицы?

В то же время, в статистику не входят обычные, не коллективные сокращения, о которых не нужно сообщать в в Кассу по безработице. В результате в стране еще нет полной картины того, сколько людей фактически уволено. Например, несколько дней назад компания Kunda Nordic Tsement объявила, что 78 человек окажутся безработными на заводе предприятия. И это было обычным сокращением, не отражающимся в статистике коллективных сокращений. Кроме того, причиной были скорее высокие цены квот на CO2, а не коронавирус как таковой.