Государство за две недели получит почти 200 000 литров дезинфицирующих средств

Кроме того, в сотрудничестве с посольством Эстонии в Китае ведется работа по поиску краткосрочного и долгосрочного поставщика средств индивидуальной защиты.

Со вчерашнего дня министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), назначен руководителем по чрезвычайной ситуации, и его задача в том числе заключается в обеспечении доступности средств дезинфекции и индивидуальной защиты вне системы здравоохранения и социального попечительства. На сегодняшней пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк заявил, что Эстония будет следить как за китайскими производителями, так и за европейскими

По словам министра Ааба, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки и костюмы) должны предоставляться медицинскому персоналу, другим лицам, оказывающим первую помощь, которые контактировали с возможными носителями инфекциями, а также социальным работникам и и самим представителям групп риска.

«Найти эти средства сложно, потому что в мире существуют разные ограничения, и нормальные цепочки поставок не работают. Спрос также увеличился в десятки раз», - объяснил Ааб трудности с заказом.

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Контракт на поставку дезинфицирующих средств был подписан Министерством финансов и ожидает подписи производителя. «В начале новой недели, возможно, во вторник, начнется производство и поставка дезинфицирующих средств. В результате этой закупки в течение двух недель будет произведено и доставлено на места около 200 000 литров дезинфицирующего средства для рук и поверхностей. Этого количества местным самоуправлениям и органам государственной власти достаточно на один месяц", - сказал министр