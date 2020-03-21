Третий за неделю: в пруду нашли еще одного утопленника

Вчера, 20 марта, в 19.37 поступило сообщение, что в Валга на улице Меэ пожилой мужчина упал в пруд.
Спасатели выяснили, что 86-летний мужчина, передвигавшийся с помощью локтевых костылей, в точно неустановленное время упал в пруд и утонул.
Спасатели вытащили его из воды. Склоны пруда были скользкими, что и могло стать роковым для пожилого человека, испытывающего трудности с передвижением.
17 марта в полдень в деревне Напи, волость Сетомаа, обнаружили утонувшего в пруду 86-летнего мужчину. Видимо, он поскользнулся на мостике и упал в воду.
В то же время в пруду деревни Хиндса обнаружили тело утонувшего 63-летнего мужчины. По первоначальным данным, речь идет о несчастном случае - он поскользнулся на берегу, упал в воду и утонул.
Спасатели отмечают, что пожилые люди и люди, у которых имеются сложности с передвижением, должны проявлять крайнюю осторожность у водоемов и держаться подальше от крутых берегов и скользких участков. Домашние пруды нужно по возможности сделать максимально безопасными и установить вокруг них ограждения.