Более 20 тысяч человек за деньги согласились заразиться схожими с COVID-19 вирусами

Более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами, схожими с COVID-19, в рамках программы британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса. Обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются несколько человек в день и всего в них участвуют десятки волонтеров, но после рекламной кампании hVIVO за несколько дней число желающих подскочило, передает Newsru.com со ссылкой на The Wall Street Journal.