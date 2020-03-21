Сб, 21.03.2020
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Калькулятор туалетной бумаги: проверьте, сколько вы протянете на карантине

Житель Гонконга запасается туалетной бумагой. Иллюстративное фото.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер, именно таким поэтому был создан онлайн-счетчик How Much Toilet Paper?! (Сколько туалетной бумаги?!), который подсчитывает, на сколько хватит запасов этого ценного изделия, пишет The Verge.

Это относительно простой инструмент: вы указываете количество оставшихся рулонов и сколько раз в день, по вашей оценке, вы ходите в туалет, а затем в верхней части экрана появляется число. Таким образом, 10 рулонов при трех посещениях в день хватит на 53 дня.

Сайт был создан двумя лондонскими жителями, разработчиком программного обеспечения Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом, которые быстро сделали его источником некоего легкого юмора. Но, как сказал Сассун, он быстро превратился в «инструмент, который может обучить массы и помочь уменьшить проблемы накопления в мире».

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