Калькулятор туалетной бумаги: проверьте, сколько вы протянете на карантине

Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер, именно таким поэтому был создан онлайн-счетчик How Much Toilet Paper?! (Сколько туалетной бумаги?!), который подсчитывает, на сколько хватит запасов этого ценного изделия, пишет The Verge.
Это относительно простой инструмент: вы указываете количество оставшихся рулонов и сколько раз в день, по вашей оценке, вы ходите в туалет, а затем в верхней части экрана появляется число. Таким образом, 10 рулонов при трех посещениях в день хватит на 53 дня.
Сайт был создан двумя лондонскими жителями, разработчиком программного обеспечения Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом, которые быстро сделали его источником некоего легкого юмора. Но, как сказал Сассун, он быстро превратился в «инструмент, который может обучить массы и помочь уменьшить проблемы накопления в мире».