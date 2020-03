Калькулятор туалетной бумаги: проверьте, сколько вы протянете на карантине

Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер, именно таким поэтому был создан онлайн-счетчик How Much Toilet Paper?! (Сколько туалетной бумаги?!), который подсчитывает, на сколько хватит запасов этого ценного изделия, пишет The Verge.