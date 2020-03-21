Калькулятор туалетной бумаги: проверьте, сколько вы протянете на карантине

Это относительно простой инструмент: вы указываете количество оставшихся рулонов и сколько раз в день, по вашей оценке, вы ходите в туалет, а затем в верхней части экрана появляется число. Таким образом, 10 рулонов при трех посещениях в день хватит на 53 дня.