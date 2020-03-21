Еще одна автобусная компания с понедельника отменяет все маршруты

Автобусная компания Taisto Liinid с понедельника отменит все отправления в связи с чрезвычайным положением и малым количеством пассажиров, пишет Postimees.
«В связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией в Эстонии и очень небольшим количеством пассажиров автобусов, автобусная компания Taisto Liinid отменит все отправления своих поездок с понедельника, 23.03.2020», - заявили в компании.
С 16 марта автобусная компания постепенно сокращала количество поездок. «К сожалению, мы достигли точки, когда ни одна поездка на автобусе больше не имеет экономического покрытия. Многие атоубсные рейсы происходили вообще без пассажиров, а обычно в автобусе было мало людей », - пояснила компания Taisto Liinid.
«Очень хорошо, что люди последовали рекомендации остаться дома. Теперь мы даем нашим сотрудникам возможность сохранять себя и своих близких здоровыми и тоже остаться дома. Мы надеемся, что этот шаг также поможет замедлить распространение вируса Covid-19».
Компания надеется возобновить нормальное движение автобусов как можно скорее после окончания чрезвычайной ситуации.