Неслыханно: в борьбе с коронавирусом британцев лишили древнего неотъемлемого права

Об ужесточении мер по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции в Лондоне 20 марта.

«По согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», - цитирует премьера ТАСС.

"Я осознаю, что-то, что мы делаем — это несколько эктраординарно. Мы отбираем древнее и неотъемлемое право свободно рожденного народа Объединенного Королевства ходить в паб. И я могу понять, как люди чувствуют себя из-за этого", — заявил Джонсон.

Остановить работу должны также кинотеатры, ночные клубы, театры и спортзалы. Таким образом правительство рассчитывает снизить скорость распространения инфекции. Для любителей ресторанной кухни Джонсон уточнил, что заведения общепита закроются только для гостей, но смогут торговать едой на вынос.