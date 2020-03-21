Яак Ааб: обеспечение средств индивидуальной защиты – задача сложная, но выполнимая

«В ситуации чрезвычайного положения многим из нас приходится выполнять обязанности, отличающиеся от повседневных. Они необходимы для того, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, - отметил министр государственного управления Яак Ааб. – Команда Министерства финансов в последние дни в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Департаментом здоровья работала над тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы получили бы крайне необходимые средства дезинфекции и индивидуальной защиты».

По словам министра Ааба, средства дезинфекции и индивидуальной защиты (маски, перчатки и одежду) необходимо обеспечить как медицинским работникам, так и другим людям на первой линии реагирования, которые контактируют с возможными инфицированными, а также социальным работникам и другим группам риска. «Обеспечение этих средств – задача сложная, поскольку во всем мире введены различные ограничения и обычные цепочки поставок не работают. А кроме того, спрос возрос в десятки раз», – сказал министр.

Договор о закупке дезинфицирующих средств подписан Министерством финансов и ждет подписи производителя. «В начале следующей недели, вероятно, во вторник, будет начато производство и доставка дезинфицирующих средств. В результате этой закупки в течение двух недель будет произведено и доставлено на места около 200 тысяч литров дезинфицирующего средства для рук и поверхностей. Этого запаса местным самоуправлениям и госучреждениям хватит на месяц. Потребность в этих средствах в более долгой перспективе может обеспечить эстонских производителей, которые наладили также поставки необходимого сырья. Для производства необходимого для дезинфицирующих средств этанола в ближайшее время будет запущен Раквереский спиртовой завод».

В части средств индивидуальной защиты необходимо найти поставщиков как на короткий, так и на более длительный срок. Министерство финансов составило список из нескольких предприятий, которые могут в течение одной-двух недель обеспечить маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Посольство Эстонии в Китае работает над тем, чтобы получить необходимые средства именно из Китая, где задействованы большие производственные мощности. «Нам необходимо быстрое решение. Как у полиции и пограничной охраны, так и у спасателей заканчиваются запасы. Не говоря уже о местных самоуправлениях и других учреждениях, которые контактируют с возможными инфицированными. Заверяю, что как я, так и чиновники Министерства финансов каждый день работаем над тем, чтобы быстро найти необходимые средства», - сказал Ааб.

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