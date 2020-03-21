Выдача эстонских паспортов гражданам Эстонии за рубежом продолжится и в нынешних условиях

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, отметив, что паспорт гражданина Эстонии через службу безопасной почтовой доставки можно получить на руки при условии, что ходатайство о выдаче паспорта подано в электронной среде РРА, в отделении департамента, электронной почтой в письме с электронной подписью или в зарубежном представительстве Эстонии.

После того, как ходатайство подано, Министерство иностранных дел запрашивает у ходатайствующего его согласие на доставку документа почтой. Затем ходатайствующему передают подробные инструкции, каким образом получить пересылаемый документ.

В период отправления паспорт не является ни активным, ни используемым документом. Если получатель документа в назначенный срок не оповестит Министерство иностранных дел о том, что он получил на руки свой паспорт, этот паспорт департамент полиции и погранохраны будет считать утерянным или украденным документом.