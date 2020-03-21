Рейнсалу: страны вводят у себя жесткие ограничения, чтобы избежать итальянского сценария

"Первым инстинктивным движением этих стран стало желание ввести как можно более жесткие меры для того, чтобы те сценарии, которые мы наблюдаем в наиболее критических точках, таких как Италия, не повторились у них самих", - сказал Урмас Рейнсалу в интервью ERR.

Он отметил, что в Эстонии на столе разные сценарии того, насколько серьезными могут быть последствия этой бури. "Причем эта буря еще не добралась до большинства стран Европы", - сказал он.