Сб, 21.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейнсалу: страны вводят у себя жесткие ограничения, чтобы избежать итальянского сценария

Рейнсалу: страны вводят у себя жесткие ограничения, чтобы избежать итальянского сценария

Урмас Рейнсалу

ФОТО: Mihkel Maripuu

Государства, применившие жесткие меры ограничения на передвижение, тем самым хотят избежать повторения у себя итальянского сценария распространения коронавируса, передает Rus.ERR.

"Первым инстинктивным движением этих стран стало желание ввести как можно более жесткие меры для того, чтобы те сценарии, которые мы наблюдаем в наиболее критических точках, таких как Италия, не повторились у них самих", - сказал Урмас Рейнсалу в интервью ERR.

Он отметил, что в Эстонии на столе разные сценарии того, насколько серьезными могут быть последствия этой бури. "Причем эта буря еще не добралась до большинства стран Европы", - сказал он.

Рейнсалу добавил, что если бы статистика распространения коронавируса ограничилась только зарегистрированными случаями, принятые на сегодня меры не были бы действительно пропорциональными.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ