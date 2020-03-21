Распространение и борьба ⟩ The Washington Post опубликовала на русском языке статью про коронавирус с визуализацией данных

С того момента, как в США было объявлено о первой смерти в результате коронавируса COVID-19, сообщения о распространении инфекции превратились в постоянный поток. Эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой, по которой развивается заражение в мире. Если бы число случаев продолжало удваиваться каждые три дня, то к маю в США было бы около 100 миллионов зараженных. Это математика, а не пророчество. Но распространение вируса может замедлиться, если люди примут практику социального дистанцирования, избегая общественных мест и ограничивая свои передвижения.