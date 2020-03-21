Задержки и высокие цены: коронавирус бьет по сектору грузоперевозок

Грузоперевозки разрешены, но восстановление пограничного контроля привело к большим очередям из грузовиков на многих государственных границах.

«Время транзита увеличивается, и причины этого следует искать прежде всего в сокращении доступного грузового пространства и в очередях, образовавшихся на государственных границах», – объясняет в пресс-сообщении менеджер по продажам Balti Logistika Пеэтер Вахар.

«На воздушный транспорт наибольшее влияние оказывает отмена многочисленных рейсов: airBaltic аннулировала почти все свои рейсы, большую часть полетов отменяют также Finnair и LOT», – сказал Вахар, по словам которого, из-за дефицита грузового пространства цены на авиаперевозки резко возросли.

«Транспортные авиакомпании, ориентированные на США, на прошлой неделе потрясло заявление президента Дональда Трампа, по которому он на месяц запретил поездки из Европы в Соединенные Штаты. В результате этого авиакомпании отменили большинство трансатлантических пассажирских рейсов», – объяснил Вахар.

Он также добавил, что на этой неделе ситуация в направлении Соединенных Штатов стабилизировалась, но грузового пространства в воздушном транспорте по-прежнему не хватает.

Международный морской транспорт пока функционирует в обычном режиме, и установленные странами ограничения существенного влияния на передвижение торговых судов не оказывают. "Ситуация в Китае начала стабилизироваться, и все больше контейнеров, скапливающихся в порту, приходят именно из Китая, так что смеем надеяться, что доступность пустых контейнеров для вывоза товаров из Эстонии улучшится", - считает эксперт.

«Ситуация постоянно меняется, и наша первоочередная задача – внимательно следить за происходящим, за всеми изменениями и ограничениями – так мы сможем обеспечить товарам своих клиентов действенные транспортные решения. Если говорить об авиасообщении с США, то у нас есть доступ к большей части грузового пространства авиакомпаний, оперирующих трансатлантическими перевозками, и мы можем предложить своим клиентам наиболее подходящие решения как для доставки срочных посылок, так и для тех товаров, для которых важны низкие транспортные расходы» – сказал Вахар.