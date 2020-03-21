Сб, 21.03.2020
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В Финляндии подтверждена первая смерть от коронавируса

Küünal.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Ведомство здравоохранения и социальной защиты THL сообщает, что в Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Об этом пишет портал YLE.

Речь идет о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.

THL не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.

На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания. THL напоминает, что для большинства коронавирус не является опасной болезнью. В группе риска – пожилые и люди страдающие от хронических заболеваний.

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