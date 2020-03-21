В Финляндии подтверждена первая смерть от коронавируса

Ведомство здравоохранения и социальной защиты THL сообщает, что в Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Об этом пишет портал YLE.
Речь идет о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.
THL не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.
На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания. THL напоминает, что для большинства коронавирус не является опасной болезнью. В группе риска – пожилые и люди страдающие от хронических заболеваний.