Эстонская авиакомпания подготавливает новый эвакуационный рейс

На прошлой неделе регулярные рейсы в Европу были резко сокращены, поэтому многие люди в Эстонии оказались в ловушке в зарубежных странах.

В Испании, например, существует ряд ограничений на передвижение, и правительство распорядилось закрыть отели и другое жилье с 24 марта. Это заставляет большое количество людей искать пути выезда из страны, и купить билеты на оставшиеся регулярные рейсы становится все труднее. Объемы воздушного сообщения еще больше упадут в ближайшее время.

Специальный рейс в Малагу должен покинуть Таллинн во вторник утром в 8:00. Авиакомпания также проинформировала посольство Испании в Таллинне о таком полете. Граждане Испании и лица с видом на жительство в Испании также могут купить авиабилет из Таллинна в Малагу.

На своей домашней странице компания Nordica предоставляет возможность людям, оказавшимся за рубежом в безвыездной ситуации, зарегистрировать свое желание вернуться в Эстонию и сообщить о своем местонахождении за границей. На основании этих данных авиакомпания сможет планировать свои следующие спецрейсы по возвращению жителей Эстонии на родину.

"Мы постоянно следим за ограничениями, вводимыми разными странами Европы и в случае с Испанией понимаем, что нынешняя ситуация там для многих наших соотечественников становится все сложнее, поэтому мы решили оперативно отреагировать, - сообщил BNS пресс-секретарь компаний Nordica и Xfly Тоомас Уйбо. - Мы сейчас работаем круглые сутки и поддерживаем контакт как с зарубежными представительствам Эстонии, так и напрямую с теми, кто оказался в трудной ситуации. Для нас важно, чтобы информация о таких полетах распространялась бы и достигала людей, поскольку в нынешней кризисной ситуации было бы безответственно возвращаться домой с полупустым самолетом".