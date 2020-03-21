Черная весна: в Эстонии закрывается завод по производству ДСП
Совет предприятия Nordic Fibreboard в пятницу принял решение закрыть с конца марта завод в Пюсси. Об этом в биржевом пресс-релизе сообщило BNS руководство фирмы, отметив, что в условиях распространения коронавируса заказы на древесно-стружечные плиты существенно сократились.
Завод в Пюсси специализируется на производстве тонких листах ДСП, покупателями которых в основном являются потребители в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии.
Расположенный в Пярну завод по производству ДСП фирмы Nordic Fibreboard выпускает преимущественно более плотные плиты для клиентов в северной части Европы и там пока заказы остаются на стабильном уровне.
Объем продукции завода в Пюсси составляет почти 40 процентов продаж фирмы Nordic Fibreboard, предприятие обеспечивает работой 34 человек.
«Мы постараемся перевести часть заказов завода в Пюсси на пярнуское предприятие, однако вызванная коронавирусом неуверенность делает прогнозирование будущего спроса на нашу продукции все более более тяжелой», - отметило предприятие.