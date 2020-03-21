Черная весна: в Эстонии закрывается завод по производству ДВП

Завод в Пюсси специализируется на производстве тонких листов ДВП, покупателями которых в основном являются потребители в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии.

Расположенный в Пярну завод по производству ДВП фирмы Nordic Fibreboard выпускает преимущественно более плотные плиты для клиентов в северной части Европы и там пока заказы остаются на стабильном уровне.

Объем продукции завода в Пюсси составляет почти 40 процентов продаж фирмы Nordic Fibreboard, предприятие обеспечивает работой 34 человек.