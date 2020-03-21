Сб, 21.03.2020
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Черная весна: в Эстонии закрывается завод по производству ДВП
Число заказов упало из-за коронавируса

Puitkiudplaate tootva Nordic Fibreboardi nõukogu otsustas sulgeda Püssi tehase märtsi lõpust.

ФОТО: Liis Treimann/Postimees

Совет предприятия Nordic Fibreboard в пятницу принял решение закрыть с конца марта завод в Пюсси. Об этом в биржевом пресс-релизе сообщило BNS руководство фирмы, отметив, что в условиях распространения коронавируса заказы на древесно-волокнистые плиты существенно сократились.

Завод в Пюсси специализируется на производстве тонких листов ДВП, покупателями которых в основном являются потребители в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии.

Расположенный в Пярну завод по производству ДВП фирмы Nordic Fibreboard выпускает преимущественно более плотные плиты для клиентов в северной части Европы и там пока заказы остаются на стабильном уровне.

Объем продукции завода в Пюсси составляет почти 40 процентов продаж фирмы Nordic Fibreboard, предприятие обеспечивает работой 34 человек.

«Мы постараемся перевести часть заказов завода в Пюсси на пярнуское предприятие, однако вызванная коронавирусом неуверенность делает прогнозирование будущего спроса на нашу продукции все более более тяжелой», - отметило предприятие.

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