СМИ: в Германии зафиксирована аномалия с коронавирусом

Издание отмечает, что COVID-19 «ударил по Германии со всей силы», распространение инфекции быстро ускоряется.

По данным университета Джона Хопкинса, в четверг, 19 марта, количество зараженных в ФРГ составляло 13 979 человек. Таким образом, Германия вошла в пятерку лидеров по количеству инфицированных (после Китая, Италии, Ирана и Испании).

Тем не менее, в стране от вируса погибли лишь 42 человека. К примеру, во Франции коронавирусом заразились 9 058 человек, а умерли 243, в Испании на 17 395 зараженных пришлось 803 умерших.

Эксперты связывают аномалию с тем, вспышка коронавируса в ФРГ находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах. Кроме того, в стране было проведено огромное количество тестов.