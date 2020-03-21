Двое больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в интенсиве: один из них - в критическом состоянии

«В настоящий момент по всей Эстонии на стационарном лечении находится 14 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19, двое из них нуждаются в интенсивной терапии. Состояние одного из пациентов, находящегося в интенсиве, стабильное, другой - в критическом состоянии», - сообщил Департамент здоровья, добавив, что оба пациента старше 50.

Проходят тест прежде всего люди с симптомами заболевания и медицинскими показаниями, в том числе пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Необходимость тестирования решает семейный врач, который направляет пациента на сдачу проб. Семейным врачам выданы руководства, но решающим всегда является решение самого врача, который знает список своих пациентов, учитывает симптомы, общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания. Врач оценивает индивидуально каждый отдельный случай. В первую очередь тестируются пожилые люди и, независимо от возраста, люди с хроническими заболеваниями. Это значит, что в обоснованных случаях тестируются люди любого возраста, если на это есть медицинские показания.

Также в случайном порядке тестируются не имеющие симптомов медицинские работники и работники по уходу для предотвращения распространения вируса в медицинских учреждениях и учреждения здравоохранения, а также полиция, Спасательный департамент и другие люди, которые могут входить в группу риска из-за своей работы.