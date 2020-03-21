В камере таллиннской полиции умер 45-летний мужчина

«Сегодня до полудня в камере таллиннского Кесклиннаского полицейского участка умер 45-летний мужчина, задержанный вчера после полудня в связи с вождением в нетрезвом виде», - сказал руководитель Кесклиннаского полицейского участка Кайдо Саарнийт.

По его словам, точная причина смерти мужчины выяснится в ходе вскрытия, однако, первоначальная информация медиков указывает на проблему со здоровьем.