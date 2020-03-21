Сб, 21.03.2020
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  • В камере таллиннской полиции умер 45-летний мужчина

В камере таллиннской полиции умер 45-летний мужчина

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В субботу в арестной камере таллиннского полицейского участка умер мужчина средних лет, полиция проверяет обстоятельства произошедшего, передает Postimees.

«Сегодня до полудня в камере таллиннского Кесклиннаского полицейского участка умер 45-летний мужчина, задержанный вчера после полудня в связи с вождением в нетрезвом виде», - сказал руководитель Кесклиннаского полицейского участка Кайдо Саарнийт.

По его словам, точная причина смерти мужчины выяснится в ходе вскрытия, однако, первоначальная информация медиков указывает на проблему со здоровьем.

«Бюро внутреннего контроля полиции начало проверку всех обстоятельств, касающихся действий чиновников арестного дома по надзору за задержанным», - сказал Саарнийт.

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