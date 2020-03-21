Умер руководитель TV3 Прийт Лейто

«Проработавшего более десяти лет руководителем TV3 Прийта Лейто мы навсегда запомним как открытого для остальных, полного энтузиазма, жизнерадостного друга», - отметили члены союза в некрологе.

«В 1998-2000 годах Прийт Лейто был исполнительным руководителем газеты Sõnumileht, затем возглавил объединенное издание Õhtuleht и Sõnumileht. В 2005 году он встал во главе группы Ekspress Grupр, в 2009 году стал руководителем эстонских предприятий Modern Times Group - TV3 и Mediainvest Holding. Он был также членом совета издательства Tänapäev, учрежденного его отцом, недавно ушедшим от нас Тоомасом Лейто».

Прийт Лейто скончался в субботу утром.

«Выражаем глубокие соболезнования близким Прийта. Он был очень ценным и опытным руководителем, прекрасным коллегой и хорошим другом, и его внезапная смерть стала шоком для всех нас», - сказал руководитель программ TV3 Раймо Куммер.