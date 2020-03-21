Официально отменен чемпионат мира по хоккею

Напомним, ЧМ-2020 должен был состояться с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.

The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL — IIHF (@IIHFHockey) March 21, 2020

"Это суровая реальность, которую нам всем нужно принять. IIHF делает все, чтобы поддержать борьбу с распространением коронавируса в мире. Спорт сейчас нужно отложить", - отметил президент федерации Рене Фазель.

Ранее уже было отменено и приостановлено большинство хоккейных турниров, в том числе сезон НХЛ и розыгрыш Кубка Гагарина.