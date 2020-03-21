Официально отменен чемпионат мира по хоккею

В связи с эпидемией Covid-19 Международная хоккейная федерация приняла решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года, сообщает сайт организации.
Напомним, ЧМ-2020 должен был состояться с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.
The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL— IIHF (@IIHFHockey) March 21, 2020
"Это суровая реальность, которую нам всем нужно принять. IIHF делает все, чтобы поддержать борьбу с распространением коронавируса в мире. Спорт сейчас нужно отложить", - отметил президент федерации Рене Фазель.
Ранее уже было отменено и приостановлено большинство хоккейных турниров, в том числе сезон НХЛ и розыгрыш Кубка Гагарина.
На 20 марта в Швейцарии зарегистрировано 6186 случаев заболевания Covid-19. Умерло 58 человек.