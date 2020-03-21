Сб, 21.03.2020
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Официально отменен чемпионат мира по хоккею

Латвийские хоккейные фанаты

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с эпидемией Covid-19 Международная хоккейная федерация приняла решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года, сообщает сайт организации.

Напомним, ЧМ-2020 должен был состояться с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.

"Это суровая реальность, которую нам всем нужно принять. IIHF делает все, чтобы поддержать борьбу с распространением коронавируса в мире. Спорт сейчас нужно отложить", - отметил президент федерации Рене Фазель.

Ранее уже было отменено и приостановлено большинство хоккейных турниров, в том числе сезон НХЛ и розыгрыш Кубка Гагарина.

На 20 марта в Швейцарии зарегистрировано 6186 случаев заболевания Covid-19. Умерло 58 человек.

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