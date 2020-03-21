Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?

Многие компании и частные лица прекратили использовать банкноты, опасаясь, что бумажные деньги, с которыми соприкасаются десятки тысяч людей в течение срока их использования могут стать причиной распространения коронавируса, передает MedikForum.
Государственные чиновники и эксперты в области здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск передачи вируса от человека к человеку посредством использования банкнот невелик. Но это не помешало некоторым предприятиям отказаться от приема валюты, а страны призвали граждан перейти на безналичный расчет.
Российский Роспотребнадзор призвал граждан быть аккуратнее с наличными - не прикасаться к лицу, пока не вымоете руки после расчета бумажными деньгами.
Эксперты утверждают, что наличные деньги несут риск передачи коронавируса, но риск от наличных мал по сравнению с другими путями передачи. В научной статье, опубликованной в начале вспышки коронавируса, говориться, что вирус может жить на картоне до 24 часов и до трех дней на пластике и нержавеющей стали. Исследователи, однако, не проверяли, может ли он жить на бумаге для банкнот.
В Венгрии центральный банк заявил, что он ежедневно выводит из обращения миллиарды форинтов в течение двух недель, а затем дает им «отдых» на период времени, который, как считается, совпадает со временем выживания вируса.