Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?

Государственные чиновники и эксперты в области здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск передачи вируса от человека к человеку посредством использования банкнот невелик. Но это не помешало некоторым предприятиям отказаться от приема валюты, а страны призвали граждан перейти на безналичный расчет.

Российский Роспотребнадзор призвал граждан быть аккуратнее с наличными - не прикасаться к лицу, пока не вымоете руки после расчета бумажными деньгами.

Эксперты утверждают, что наличные деньги несут риск передачи коронавируса, но риск от наличных мал по сравнению с другими путями передачи. В научной статье, опубликованной в начале вспышки коронавируса, говориться, что вирус может жить на картоне до 24 часов и до трех дней на пластике и нержавеющей стали. Исследователи, однако, не проверяли, может ли он жить на бумаге для банкнот.

«Не исключено, что на купюрах могут быть следы вируса, но если вы моете руки, это должно обеспечивать адекватную защиту, больше ничего не нужно», - сказала Джули Фишер, профессор Центра наук о мире и общества здравоохранения в Джорджтаунском университете (США).