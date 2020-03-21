В Киеве вводится проезд в общественном транспорте только по спецпропускам

Все остальные киевляне во время действия этих ограничительных мер не смогут воспользоваться общественным транспортом. На время действия карантина разработана особая схема маршрутов. Полицейские будут проверять у пассажиров наличие разрешений на проезд и следить за соблюдением санитарных правил. Ограничений для поездок на личных автомобилях нет, передает Newsru.com.

Кличко призвал руководство киевских предприятий и фирм перевести всех сотрудников на удаленную работу. Мэр сообщил, что Киев вынужден прибегнуть к таким мерам, так как инфекция быстро распространяется, а ограничительные меры соблюдают далеко не все жители столицы.

Кличко рассказал, что общается с мэрами многих городов, в том числе китайского Уханя. "Мы изучили и проанализировали один из главных предупредительных моментов - суровое ограничение контактов между людьми, максимальная изоляция по домам", - подчеркнул Кличко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее в субботу заявил, что общественный транспорт в Киеве прекратит работу уже 22 марта. Он также выступил за срочное введение в стране жесткого тотального карантина и полное прекращение работы всех предприятий, за исключением критически важных для страны.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости - это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - заявил Аваков (цитата по "Интерфаксу Украина"). Министр добавил, что власти Украины в ближайшее время значительно ужесточат карантинные меры. С 24 марта Верховная Рада может ввести в стране режим ЧС.

Сейчас на Украине действует трехнедельный карантин до 3 апреля. В Киеве с 20 введен режим ЧС, закрыто метро, введено ограничение на проезд не более 10 пассажиров в общественном транспорте, при этом они должны носить защитные маски. Также закрыты рынки и магазины, кроме продуктовых.

Кроме того, с 21 марта в Киеве до конца карантина запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Закрытие киевского метро привело к транспортному коллапсу. Водители и пассажиры игнорировали правила передвижения, маршрутки ходили переполненными, причем у большинства пассажиров масок не было.