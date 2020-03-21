Журналисты: сектор обслуживания может остаться в упадке и после кризиса

К такому мнению пришли участники радиопрограммы "Rahva teenrid" на Vikerraadio - журналисты Хуко Ааспыллу (ERR), Таави Эйлат (ERR) и Неэме Корв (Äripäev).

"С большой долей вероятности в Эстонии сейчас слишком много гостиниц, и если мы будем поддерживать их на плаву за счет государственных средств, мы на самом деле будем опустошать свои карманы", - сказал Хуко Ааспыллу.

"Если существует 50% избыточных гостиничных мест, то было бы разумно позволить этим гостиницам обанкротиться и заняться другой приносящей доход деятельностью, применять людей в другой сфере. Но мы должны сохранить от банкротства тех, которые чрез полгода будут успешны", - добавил Ааспыллу.