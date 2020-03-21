Галерея ⟩ Жители Эстонии рванули на болото

В солнечную субботу сотни человек собрались на болоте Меэникунно в Пыльвамаа. Центр управления государственными лесами предупреждает о том, что это место может стать слишком многолюдным и просит выбрать по возможности другое место назначения, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
На парковках болота Меэникунно в субботу после полудня было 60-70 автомобилей. Наслаждаться весенней погодой приехали в основном семьи и компании, но нашлись и гулящие в одиночку.
В связи с чрезвычайным положением в государстве посредством инфостендов RMK предупреждает гуляющих на свежем воздухе и призывает всех к осторожности. Согласно руководству, нужно держать дистанцию и ехать в другое место, если на парковке стоит более десяти машин.
Болото Мееникунно в Пылвамаа простирается на 1448 га и является популярным местом как среди местных жителей, так и среди туристов.