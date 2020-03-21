Галерея ⟩ Жители Эстонии рванули на болото

На парковках болота Меэникунно в субботу после полудня было 60-70 автомобилей. Наслаждаться весенней погодой приехали в основном семьи и компании, но нашлись и гулящие в одиночку.

В связи с чрезвычайным положением в государстве посредством инфостендов RMK предупреждает гуляющих на свежем воздухе и призывает всех к осторожности. Согласно руководству, нужно держать дистанцию и ехать в другое место, если на парковке стоит более десяти машин.