Автобусные фирмы опасаются волны банкротств

Число автобусных рейсов между городами Эстонии существенно сократилось: если в начале марта с таллиннского автовокзала в день отправлялось 178 рейсов, то в следующий понедельник рейсов будет всего 53, передает Rus.ERR.
"Через несколько недель может возникнуть ситуация, когда автобусные фирмы станут неплатежеспособными и не смогут обслуживать клиентов", - сказал "Актуальной камере" член правления фирмы T grupp Ингмар Роос.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что скорее всего государству придется заказывать рейсы между городами, чтобы сохранить междугороднее сообщение.
"Мы уже начали потихоньку сокращать объем перевозок. А потом, к сожалению, мы также будем вынуждены разослать нашим работникам сообщение о приближающемся снижении зарплаты", - сказала руководитель Elron Мерике Сакс.