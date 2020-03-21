Автобусные фирмы опасаются волны банкротств

"Через несколько недель может возникнуть ситуация, когда автобусные фирмы станут неплатежеспособными и не смогут обслуживать клиентов", - сказал "Актуальной камере" член правления фирмы T grupp Ингмар Роос.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что скорее всего государству придется заказывать рейсы между городами, чтобы сохранить междугороднее сообщение.