Вс, 22.03.2020
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Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

Лоренсо Санс

ФОТО: La Nacion/ZUMAPRESS.com

Бывший президент испанского футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет. Несколько дней назад он был госпитализирован с повышенной температурой, а затем тест на коронавирус дал положительный результат, передает Newsru.

Санс был боссом "Реала" с ноября 1995 по июль 2000 года. После него эту должность занял нынешний управленец мадридцев Флорентино Перес.

В эпоху правления Санса клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов (1998, 2000), до этого в предыдущий раз мадридский клуб побеждал в турнире в 1966 году, когда тот еще назывался Кубком европейских чемпионов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 270 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных случаев.

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