Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

Санс был боссом "Реала" с ноября 1995 по июль 2000 года. После него эту должность занял нынешний управленец мадридцев Флорентино Перес.

В эпоху правления Санса клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов (1998, 2000), до этого в предыдущий раз мадридский клуб побеждал в турнире в 1966 году, когда тот еще назывался Кубком европейских чемпионов.

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto.#RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 21, 2020