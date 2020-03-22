Вс, 22.03.2020
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Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок из-за коронавируса

Koroonaviiruse levik mõjutab Tokyo olümpiamängude korraldamist.

ФОТО: STOYAN NENOV/REUTERS

Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 

Представители USATF обратились к главе Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение с Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос о переносе Игр. 

«Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие являются нашим приоритетом. 

Правильным и ответственным решением является расстановка приоритетов в пользу здоровья и безопасности каждого человека. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса», – говорится в заявлении USATF. 

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