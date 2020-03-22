Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок из-за коронавируса

Представители USATF обратились к главе Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение с Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос о переносе Игр.

«Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие являются нашим приоритетом.

Правильным и ответственным решением является расстановка приоритетов в пользу здоровья и безопасности каждого человека. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса», – говорится в заявлении USATF.