Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок из-за коронавируса

Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Представители USATF обратились к главе Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение с Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос о переносе Игр.
«Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие являются нашим приоритетом.
Правильным и ответственным решением является расстановка приоритетов в пользу здоровья и безопасности каждого человека. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса», – говорится в заявлении USATF.