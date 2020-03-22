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Томас Бах: Отмена Олимпиады-2020 разрушит мечты спортсменов со всего мира

President of the International Olympic Committee Thomas Bach delivers a speech during the closing ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Pyeongchang Stadium on February 25, 2018. / AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможные отмену или перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

«Нельзя просто так перенести Олимпиаду, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу. Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и семь дней в неделю.

Отмена Олимпиады разрушит мечты 11 тысяч спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена точно не будет справедливым решением», – рассказал Бах.

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