Томас Бах: Отмена Олимпиады-2020 разрушит мечты спортсменов со всего мира

«Нельзя просто так перенести Олимпиаду, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу. Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и семь дней в неделю.