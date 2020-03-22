В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос, могут ли привитые от сезонного гриппа люди лучше переносить новое заболевание, Язаревич сказал: «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта».
Кроме того, представитель ВОЗ заявил, что передача вируса по водопроводной воде также не доказана.
Опрошенный ранее агентством доктор медицинских наук профессор Александр Карабиненко утверждал, что вакцинация в целом улучшает иммунную защиту от любой инфекции, в том числе и коронавируса.
Ранее в ВОЗ также посоветовали отказаться от табакокурения и алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, здоровая пища, отказ от сладких напитков и занятия спортом помогут не только в долгосрочной перспективе, но и даже в том случае, если человек заболел COVID-19.
17 марта в ВОЗ сообщили, что при коронавирусе не следует принимать противовоспалительный препарат ибупрофен без консультаций с врачом, так как возможные негативные последствия употребления этого лекарства до конца еще не изучены. Для самолечения врачи порекомендовали парацетамол.