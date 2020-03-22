В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Отвечая на вопрос, могут ли привитые от сезонного гриппа люди лучше переносить новое заболевание, Язаревич сказал: «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта».

Кроме того, представитель ВОЗ заявил, что передача вируса по водопроводной воде также не доказана.

Опрошенный ранее агентством доктор медицинских наук профессор Александр Карабиненко утверждал, что вакцинация в целом улучшает иммунную защиту от любой инфекции, в том числе и коронавируса.

Ранее в ВОЗ также посоветовали отказаться от табакокурения и алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, здоровая пища, отказ от сладких напитков и занятия спортом помогут не только в долгосрочной перспективе, но и даже в том случае, если человек заболел COVID-19.