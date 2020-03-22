Вс, 22.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

Премьер Испании назвал карантинные меры в стране самыми жесткими в Европе

Улицы Мадрида 20 марта

ФОТО: Guillermo Santos/ZUMAPRESS.com

Несмотря на это, страну ждет рост числа заболевших и умерших от вызываемых коронавирусом осложнений, считают власти. Испания находится на втором после Италии месте в Европе по количеству зараженных, передает РБК.

Власти Испании предприняли самые жесткие в Европе меры карантина, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, передает El Pais.

Несмотря на это, Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от вируса, заявил он. «К сожалению, количество диагнозов и погибших будет увеличиваться в ближайшие дни. Наступают очень тяжелые дни, мы должны подготовиться с психологической и эмоциональной точки зрения», — сказал Санчес.

14 марта Совет министров Испании издал постановление, согласно которому жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Ограничения не коснулись тех, кто идет на работу, за продуктами и лекарствами, в банки или страховые компании, либо ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами. В стране также на время закрыли учебные заведения, отели, бары и рестораны.

«Испания приняла самые жесткие меры в мире, поверьте мне», — заявил Санчес в ответ на вопрос о том, не станет ли следующим шагом полное прекращение производственной деятельности, кроме самой необходимой (ранее эту меру приняли в Италии). По его словам, Испания последовала совету международных экспертов и применила стратегию ВОЗ, чтобы «выиграть время» и замедлить распространение вируса.

Первый случай заражения COVID-19 в стране был обнаружен в конце января. В настоящий момент число заболевших в Испании превысило 24,9 тыс. (данные SCMP), она находится на втором после Италии месте среди стран Европы по этому показателю. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1326 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ