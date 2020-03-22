Вс, 22.03.2020
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Легенда итальянского футбола заразился коронавирусом

Паоло Мальдини

ФОТО: AP / Scanpix.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.

51-летний экс-капитан «россонери» контактировал с человеком, который заразился коронавирусом.

Вскоре у Паоло Мальдини стали проявляться симптомы. Вчера у него взяли мазок, и пришел положительный результат.

Младший сын Мальдини, 18-летний Даниэль, форвард молодежной команды, дебютировавший за основной состав в этом сезоне, также заболел.

Паоло и Даниэль чувствуют себя хорошо. Они уже провели две недели в самоизоляции дома, не контактируя с другими людьми.

Теперь отец и сын Мальдини останутся в карантине до тех пор, пока клинически не будет установлено, что они выздоровели.

За сутки в Италии число жертв коронавируса выросло на 793 – до 4 825. Число выздоровевших возросло на 943 человека – до 6 062.

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