Уточнен инкубационный период коронавируса

Роспотребнадзор сделал вывод, что данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности, передает "Интерфакс".

Как отмечает Роспотребнадзор, исследование позволяет предположить, что примерно у 97,5% пациентов с коронавирусом симптомы проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Специалисты подсчитали, что на каждые десять тысяч человек, находящихся на карантине, приходятся всего около 101 человека, у которых после выхода из изоляции будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

"Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.