Опрос: жители Эстонии поддерживают связанные с чрезвычайным положением меры

Вызванную пандемией коронавируса ситуацией серьезной или очень серьезной считают 85% опрошенных жителей Эстонии. По мнению 94% респондентов, они хорошо осведомлены или по крайней мере знают, как себя защитить от инфекции.

89% опрошенных указали, что считают меры объявленного в связи пандемией чрезвычайного положения обоснованными.

Как пояснил член правления Turu-uuringute AS Тынис Стамберг, результаты опроса показывают, что жители Эстонии доверяют правительству и предпринимаемым им шагам, в условиях кризиса предпринятым в тесном сотрудничестве с Департаментом здоровья.

«Важно, что информация о способах действия в данной ситуации и связанные с ними инструкции доведены до людей и люди их придерживаются», - подчеркнул Стамберг.

70 процентов респондентов, по их собственной оценке, делают для предотвращения пандемии все, что знают и умеют, по оценке еще 17% они сами могли бы сделать еще больше. Люди в возрасте 65 лет и старше, по данным опроса, наиболее добросовестно выполняют меры по предотвращению распространения инфекции, тогда как в возрастной группе от 15 до 24 лет выполняют все предписания только 57% опрошенных.

В проведенном по телефону опросе и через интернет по заказу Госканцелярии приняли участие 1257 жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше.

Если семья лишится источника доходов, то, согласно опросу, 41% опрошенных рассчитывает на финансовую помощь со стороны государства, на обеспечение возможностей провести тест на коронавирус — 37%, на выделение государством финансовой поддержки предприятиям, пострадавшим от ограничений 27% и на снабжение населения средствами защиты от инфекции 22%.

79% опрошенных выразили уверенность, что государство сумеет обеспечить населению доступность продуктов питания и лекарств. Больше всего люди озабочены состоянием здоровья, как своего собственного, так и своих близких.

Важнейшими источниками информации по теме коронавируса эстонцы в ходе опроса назвали новости и тематические передачи Эстонского телевидения (61% опрошенных), а также порталы Delfi, Postimees и другие новостные порталы (50%). Представители других национальностей в качестве источников информации о пандемии и мерах защиты здоровья назвали порталы новостей (63%) и социальные сети (35%), программы Эстонского телевидения смотрит 28% опрошенных неэстонцев.