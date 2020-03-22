Капитан ВК "Сааремаа": в клубе по меньшей мере пять зараженных коронавирусом

Мациель капитан команды и ему приходилось контактировать как с судьями, так и с игроками соперника. На прошлой неделе бразилец почувствовал легкую головную боль и после одного физического упражнения придя домой потерял сознание. "Через пару дней симптомов больше не было, но врачам я сообщил, что и моя жена чувствует себя плохо. Ко мне приехали, взяли пробу, которая оказалась положительной".