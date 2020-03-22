Капитан ВК "Сааремаа": в клубе по меньшей мере пять зараженных коронавирусом

Мациель полагает, что заразился в начале марта. Именно тогда "Сааремаа" принимал в Курессааре итальянский клуб "Милано Пауэрволлей".
Мациель капитан команды и ему приходилось контактировать как с судьями, так и с игроками соперника. На прошлой неделе бразилец почувствовал легкую головную боль и после одного физического упражнения придя домой потерял сознание. "Через пару дней симптомов больше не было, но врачам я сообщил, что и моя жена чувствует себя плохо. Ко мне приехали, взяли пробу, которая оказалась положительной".
Также волейболист добавил, что в "Сааремаа" зараженных коронавирусом пять-шесть игроков. "В Курессааре вирус взят под контроль и мне сказали, чт в случае беды надо звонить 112."
Ранее ВК "Сааремаа" сообщил, что директор клуба Ханнес Сепп также заражен коронавирусом.