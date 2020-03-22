Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса.
«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник.
Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматриваются варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.
Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.