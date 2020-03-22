Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматриваются варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.