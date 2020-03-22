Вс, 22.03.2020
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  • Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Olümpiarõngad põlevad Tokyo Vikerkaare silla taustal täies hiilguses.

ФОТО: Jae C. Hong/AP

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса. 

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник. 

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматриваются варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней. 

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters. 

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