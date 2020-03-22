Видео ⟩ В Ласнамяэ загорелся балкон: трое жильцов квартиры доставлены в больницу

В соцсети Facebook в 11.22 было опубликовано видео пожара в квартире дома, по неподтвержденным данным, номер 25 на улице Махтра, в столичном районе Ласнамяэ.
Пыхьяский спасательный центр сообщает, что Центр тревоги получил сообщение, что в многоквартирном доме на улице Махтра пожар в 10.58. Звонивший сообщил, что с улицы видно дым и пламя на балконе дома.
Спасательная команда выяснила, что горит балкон седьмого этажа. Жильцы квартиры уже покинули помещения сами.
Скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья трех в людей в больницу, поскольку в момент возникновения пожара они находились в квартире.
Спасатели потушили балкон и проветрили подъезд.
Видео доступно здесь.