Вс, 22.03.2020
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  • В Ласнамяэ загорелся балкон: трое жильцов квартиры доставлены в больницу

Видео ⟩ В Ласнамяэ загорелся балкон: трое жильцов квартиры доставлены в больницу

Пожар на улице Махтра

ФОТО: Facebook / Kuvatõmmis

В соцсети Facebook в 11.22 было опубликовано видео пожара в квартире дома, по неподтвержденным данным, номер 25 на улице Махтра, в столичном районе Ласнамяэ. 

Пыхьяский спасательный центр сообщает, что Центр тревоги получил сообщение, что в многоквартирном доме на улице Махтра пожар в 10.58. Звонивший сообщил, что с улицы видно дым и пламя на балконе дома.

Спасательная команда выяснила, что горит балкон седьмого этажа. Жильцы квартиры уже покинули помещения сами. 

Скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья трех в людей в больницу, поскольку в момент возникновения пожара они находились в квартире. 

Спасатели потушили балкон и проветрили подъезд.

Видео доступно здесь.

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