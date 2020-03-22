СМИ: богатые россияне начали скупать аппараты искусственной вентиляции легких

Собеседник издания рассказал, что его семье удалось получить один аппарат ИВЛ, а теперь она пытается приобрести еще два, но попала в восьмимесячный лист ожидания. Одно устройство обошлось им в 1,8 миллиона рублей (20 903 евро)

По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста.

Как рассказал The Moscow Times кардиолог Ярослав Ашихмин, большинство врачей «достаточно этичны», поэтому не пойдут домой к богатым россиянам, когда в уходе нуждаются тысячи людей. Однако другой собеседник издания из богатой семьи рассказал, что у них есть личный врач, который уже помог настроить аппарат ИВЛ.